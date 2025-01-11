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إندونيسيا تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة في غزة

11 يناير 2025 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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طالب وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وشدد سوجيونو خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي دون ازدواجية بالمعايير.

وأكد سوجيونو أن إندونيسيا عازمة على مواصلة التزامها بدعم الشعب الفلسطيني.

وقال، إن آلاف الفلسطينيين فقدوا أرواحهم بسبب الهجمات الإسرائيلية، مضيفا أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات لأن كل رقم يمثل حياة إنسان.

وكانت دراسة بريطانية، قد أفادت بأنّ الإحصاء الفلسطيني الرسمي للشهداء في قطاع غزة أقل من العدد الحقيقي بنحو 41% حتى منتصف عام 2024 في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القانون الدولي #حرب الإبادة #وزير الخارجية الإندونيسي

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