مؤتمر بالدانمارك يدعو لوقف تصدير السلاح لإسرائيل ووقف حرب الإبادة

عقد اليوم السبت في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مؤتمر "معا من أجل الإنسانية" وتنظمه الشبكة الأوروبية الفلسطينية، بهدف تسليط الضوء على حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الإنسانية ووقف تصدير السلاح لإسرائيل، في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشارك في المؤتمر 11 دولة أوروبية وعدة منظمات عالمية مثل العفو الدولية وأوكسفام، ومنظمة العمل الخيري المسيحي، والمؤسسة الدولية لدعم الصحافة، بالإضافة إلى تمثيل لمظلة يهودية تضم أكثر من 22 مؤسسة يهودية أوروبية داعمة لفلسطين.

والشبكة الأوروبية الفلسطينية منصة إلكترونية مخصصة لتقديم الأخبار والتحليلات حول فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط عامة، بهدف تقديم رواية دقيقة ومبنية على الحقائق، كما تسلط الضوء على الرواية الفلسطينية، التي يتم تجاهلها غالبا في وسائل الإعلام العالمية.

وقالت الناطقة باسم الشبكة الأوروبية الفلسطينية مريم إبراهيم إن هناك العديد من المبادرات التي انطلقت في أوروبا من أجل دعم القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة، وأصبح هذا الدعم واضحا جدا في استمرار الفعاليات والمظاهرات التي تجوب الشوارع الأوروبية، من أجل مناصرة هذه الحقوق.

وأضافت مريم إبراهيم في مقابلة مع موقع الجزيرة نت، أن انعقاد مؤتمر "معا من أجل الإنسانية" يهدف إلى تحقيق عدة غايات، منها أن القضية الفلسطينية إنسانية ولها عدالتها التي يجب أن تتحقق للشعب الفلسطيني، ومناقشة مبادئ الحرية والعدالة والحقوق التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية، وأن الشعب الفلسطيني له حق كباقي الشعوب في العيش بكرامة وبناء دولته المستقلة.

وأكدت المتحدثة باسم الشبكة أننا "نهدف إلى استثمار المبادرات السابقة عبر العمل على انضمامها إلى الشبكة لتكون منصة عالمية تدافع عن عدالة قضيتنا، وتنسيق العمل المشترك بينها لتوفير الجهود والمعلومات التي تخدم أهدافنا المشتركة".

وفي ما يتعلق بالهدف الرئيسي الذي يمكن أن يتحقق من المؤتمر، قالت مريم إبراهيم إننا "نحاول من خلال الشبكة الأوروبية الفلسطينية أن نستثمر المبادرات السابقة بحيث نجمعها جميعها معا من خلال منصتنا من أجل تسليط الضوء على المعاناة اليومية للفلسطينيين، والعمل على توفير حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية".

وأشارت المتحدثة باسم الشبكة إلى أن جلسات المؤتمر ستناقش القضايا الرئيسية التي لها تأثير مباشر على حياة الناس في غزة ومعاناتهم في الحصول على الطعام والماء والعلاج في ظل حصار مفروض عليهم منذ سنوات.

وأيضا الدعوة إلى وقف الحرب الإسرائيلية التي تشنها على القطاع منذ أكثر من 18 شهرا وراح ضحيتها الآلاف بين شهيد ومفقود ومصاب ونازح أو لاجئ.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين