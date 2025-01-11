إصابات خلال اقتحام مستوطنين لبلدة ترمسعيا شمال رام الله

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، خلال تصديهم لاقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين والمستعمرين، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المطاطي الذي أطلقه جنود الاحتلال.

كما اعتقل الاحتلال 4 شبان من البلدة، لم تعرف هوياتهم بعد.

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 847 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين