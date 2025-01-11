الإعلان عن أسماء جديدة لمستفيدي الغاز في غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، اليوم السبت، عن إصدار كشوفات جديدة بأسماء الأسر المستفيدة من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح، خانيونس والوسطى، وذلك ضمن الدورة الخامسة لتوزيع الغاز.

وتشمل هذه القوائم الجديدة حوالي 70,000 أسرة، حيث توفر الهيئة قرابة 8 كيلوغرامات من الغاز لكل أسرة شهريًا.

ويمكن للمستفيدين الاطلاع على الكشوفات التفصيلية والتحقق من أسمائهم عبر الروابط التالية:

اضغط هنا كشف رفح: للاطلاع على الأسماء

اضغط هنا كشف خانيونس: للاطلاع على الأسماء

اضغط هنا كشف الوسطى: للاطعلا على الأسماء



كيفية الاستفادة من الخدمة:

التحقق من الاسم: بعد الاطلاع على الكشف، يجب على المستفيد التواصل مع الموزع المذكور في القائمة.

تعبئة الأنبوبة: ستصلك رسالة نصية لتأكيد إتمام عملية التعبئة.

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ملاحظات هامة:

تصدر الهيئة العامة للبترول كشوفات جديدة بشكل أسبوعي تقريبًا.

تبدأ عملية التعبئة للكشف الجديد عادة من يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع نفسه.

المصدر / فلسطين أون لاين