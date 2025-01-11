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إصابة شاب برصاص مستوطنين والاحتلال ينصب حواجز على طرق شمالي الضفة

11 يناير 2025 . الساعة 17:25 بتوقيت القدس
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أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص مستوطنين جنوبي نابلس، فيما شددت قوات جيش الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة.

وأطلق مستوطنون النار على شاب في قرية يتما وأصابوه بالقدم، وذلك إثر هجوم شنوه تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل المواطنين في القرية جنوبي نابلس.

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين هاجموا منطقة الحاوز شمالي القرية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات، حيث وفرت قوات الاحتلال الحماية للمستعمرين، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لإصابة شاب برصاصة في القدم.

من جانب آخر، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة بمحيط مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على الحواجز المحيطة بالمدينة وأغلقت بعضها، كما نصبت حواجز عسكرية طيارة على الطرق الرئيسية الواصلة بين مدينة نابلس ومدن طوباس وجنين وطولكرم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز الـ17 شمال المدينة، وحاجز المربعة جنوبا، وصرة غرب المدينة، وأقامت حاجزا على مفرق الصيرفي على الطريق المؤدية لبلدة الباذان شمال شرق المدينة.

وتسببت هذه الإجراءات في أزمة مرورية خانقة، واحتجاز عدد من المواطنين والتدقيق بهوياتهم وتفتيش المركبات.

كما اعتقل  الاحتلال شابا لم تعرف هويته بعد على حاجز المربعة العسكري جنوب نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #حواجز عسكرية #شمال الضفة #عنف المستوطنين

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