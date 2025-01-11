أوروبيون لأجل القدس تصدر ملخصاً تنفيذيا باعتداءات الاحتلال خلال عام 2024

قالت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت (8951) انتهاكا خلال عام 2024، وأنها سعت لفرض أمر واقع جديد في المدينة المحتلة مستغلة الانشغال بالحرب على غزة.

وأكدت المؤسسة في ملخص تنفيذي لأبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القدس المحتلة خلال عام 2024 أن العام شهد اعتداءات إسرائيلية واسعة، ومحاولات لفرض أمر واقع جديد يقوم على التهويد والتوسع الاستيطاني، وإخراج خطط خطيرة تمس المسجد الأقصى وتسعى لتغيير الواقع الديمغرافية والهوية الحضارية لمينة القدس المحتلة.

ووفق التقرير؛ نفذت قوات الاحتلال (443) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة أدت إلى 26 شهيدا، منهم 25 فلسطينيا، وشخص تركي. بين الشهداء 12 طفلاً وسيدة. كما أصيب 106 فلسطينيين بأعيرة نارية أ وقنابل غاز مباشرة، في حين أصيب العشرات بحالات اختناق من الغاز. وتعرض 245 مواطنًا للاعتداء بالضرب من قوات الاحتلال.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين 11 فلسطينيا قتلتهم بينهم 5 أطفال، وسلمت أحدهم لاحقا، وبذلك يرتفع عدد جثامين الشهداء المقدسيّين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 45 حتى نهاية العام 2024.

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (4407) عمليات اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 1248 مواطنا، بينهم (112) طفلًا و (65) سيدة، واستدعت 119 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 68 آخرين.

كما وثق التقرير خلال عام 2024 (384) عملية هدم وتجريف، منها: 91 عمليات هدم ذاتي قسري، و259 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 29 عملية تجريف. كما أصدرت قوات الاحتلال 343 إخطارا بالهدم أو الإزالة أو الإخلاء.

ونفذت قوات الاحتلال 19 عملية استيلاء لممتلكات سواء شقق سكنية أو أراضٍ أو ممتلكات أخرى. وتستهدف عمليات الاستيلاء خاصة على المنازل والشقق على محاول فرض بؤر للمستوطنين في عمق الأحياء الفلسطينية من خلال الادعاء أن هذه الأراضي او المنازل تم شراءها من مستوطنين. وتقف وراء هذه العمليات جمعيات استيطانية تحظى بدعم وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأشار إلى سعي الاحتلال لفرض تغيير ديموغرافي في مدينة القدس، وتوظف من أجل ذلك جميع أذرعها الحكومية والسياسية والأمنية. ومن جهة أخرى، تطلق يد المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية للسيطرة على أكبر عدد ممكن من الممتلكات في المدينة.

ووثق التقرير 54 قرارًا وإجراء إسرائيليا في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، تمثلت في مصادرة عشرات الدونمات، والمصادقة على مشاريع استيطانية وإقامة وحدات استيطانية جديدة. ضمن هذه القرارات صدق الاحتلال على (19) مشروعا استيطانيا، وبدأ بتنفيذ 12 منها.

اقتحامات الأقصى

ورصد التقرير مشاركة 60,792 مستوطنا و41,001 تحت مسمى سائح، في اقتحام المسجد الأقصى، خلال عام 2024.

وبدا واضحا -وفق التقرير- أن الاحتلال يستغل الانشغال بالحرب الإسرائيلية على غزة في محاولة فرض أمر واقع تهويدي جديد في مدينة القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى.

كما رصد التقرير استمرار سلطات الاحتلال في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وخلال هذا الشهر أصدرت سلطات الاحتلال قراري بالإبعاد بحق مقدسيين. ووثق التقرير إصدار سلطات الاحتلال (102) قرارًا بالإبعاد، منها (52) قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى خلال عام 2024.

اعتداءات المستوطنين

من جانب آخر، وثق التقرير 161 اعتداءً نفذها المستوطنون في أحياء القدس منها 20 اعتداءً بالإيذاء الجسدي، إضافة إلى اعتداء على ممتلكات وكتابة شعارات عنصرية وحرق مركبات. ولا تشمل هذه الإحصائية الاقتحامات والممارسات خلال اقتحام المسجد الأقصى.

وورصد خلال عام 2024 أكثر من 730 انتهاكا تمثلت في إقامة حواجز وإغلاق طرق وفرض قرارات عقاب جماعي، ووثق 8 قرارات بالمنع من السفر.

وأشار إلى مواصلة قوات الاحتلال انتهاك حقوق المقدسيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد نفذت مئات المداهمات للأسواق والمحال التجارية وفرضت غرامات مالية باهظة.

كما واصلت سلطات الاحتلال التضييق على التعليم الفلسطيني ومحاولة فرض أسرلة التعليم. وشملت الاعتداءات استهداف المؤسسات التعليمية والطلبة المقدسيين ومحاربة المنهاج الفلسطيني، الاعتداء على الأماكن الدينية وطمس معالمها، التحريض على المؤسسات الدولية في القدس (أونروا)، التي صدر قرار بحظرها.

اعتداءات على المسيحيين

ووثق التقرير 7 اعتداءات كبرى على الأقل نفذها جنود الاحتلال أو المستوطنون. ففي فبراير هاجم مستوطنون راهبًا ألمانيًا وهو رجل الدين الأب “نيقوديموس شنابل”، رئيس الرهبان البندكتان في الأرض المقدسة، واعتدوا عليه بالبصق وشتم السيد المسيح عليه السلام، وذلك خلال سيره في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وحذرت أوروبيون لأجل القدس من خطورة ما يجري في القدس من انتهاكات للاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق يد غلاة المستوطنين في تنفيذ الاعتداءات ضد المواطنين، ومحاولة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، مع زيادة معاناة المقدسيين، بالتوازي مع استمرار سياسات التهويد والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى ومحاولة فرض تقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، والاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة ومحاولة إغلاقه.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل المســؤولية تجــاه مدينة القــدس والســكان الفلســطينيين فيهــا وحمايتهــم باعتبارهــم ســكان منطقــة محتلــة بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة، وتحمــل المســؤولية تجاههــم بموجــب وقــوع القــدس تحــت المســؤولية الدوليــة وفق قرار 181 الصادر عن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.

المصدر / فلسطين أون لاين