صانع المحتوى زعيتر ينافس على الجائزة النهائية  لـ"قمة المليار متابع"

ينافس صانع المحتوى الفلسطيني محمود زعيتر من داخل قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، على الجائزة النهائية لـ"قمة المليار متابع 2025"، التي تنطلق السبت وتستمر فعالياتها حتى الاثنين.



وفي وقت سابق، أعلنت قمة المليار متابع التي تجري في الإمارات، عن أسماء المرشحين الخمسة المتأهلين للمنافسة على الفوز بجائزة القمة والبالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف.



وتم اختيار المرشحين الخمسة عن طريق تصويت الجمهور في الفترة من 22 - 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث بلغ عدد الأصوات 3.3 مليون صوت من جميع أنحاء العالم.

وتشمل قائمة المرشحين الخمسة للمنافسة على الفوز بجائزة القمة، كلا من محمود زعيتر من فلسطين، وهو صانع محتوى من قطاع غزة، يسهم من خلال محتواه الملهم والإيجابي في بث روح التفاؤل في أرجاء غزة ويظهر للعالم أن الأمل يمكن أن يولد حتى في أشد الظروف.

ويساهم زعيتر في توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، ويطرح القضايا الاجتماعية وإلهام التغيير الإيجابي، ولديه نحو 3 ملايين متابع على جميع المنصات.



كما ضمت القائمة ناصر العقيل، من المملكة العربية السعودية، الذي أسس قناته تحت اسم "دوباميكافين"، والذي يحول الكتب المعقدة إلى أفكار واضحة وعملية ويسعى لتبسيط المفاهيم العلمية، ويقدمها بطريقة سهلة وجذابة، لجعلها في متناول الجميع، ويتابعه نحو 9 ملايين مشترك على جميع المنصات.



وتأهل إلى هذه المرحلة، صُنّاع المحتوى ضمن مبادرة "مؤثرون لأجل لبنان" (لبنان)، وهم 4 صانعي محتوى يشكلون يداً واحدة لمساعدة الأسر النازحة وإعادة بناء المجتمعات في أوقات الأزمات، وتضم المجموعة كلاً من عبد الله سعادة، وحسن هاشم، وحسن رعد، وعبير الصغير، ويبلغ إجمالي متابعي أفرادها أكثر من 40 مليون متابع.



ومن المرشحين الخمسة أيضاً، سايمون سكويب، من المملكة المتحدة، وهو رائد أعمال ومتحدث ملهم، سخر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، وليثبت أن الإرادة القوية تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، مركزاً على تحفيز قادة المستقبل، ودعم المشاريع الاجتماعية التي تُعالج القضايا العالمية؛ ويتابعه أكثر من 9 ملايين متابع في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

كما تأهل سامويل ويدينهوفر من أستراليا، وهو مؤثر على منصات التواصل الاجتماعي يسعى إلى نشر الأمل والبهجة، ويؤمن بأن العطاء يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، ولديه أكثر من 10 ملايين متابع على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر / فلسطين أون لاين