الصحة العراقية تصدر قراراً بمعاملة اللاجئ الفلسطيني كالعراقي

أصدر وزير الصحة العراقي ،صالح الحسناوي، قرارا بمعاملة اللاجىء الفلسطيني في العراق معاملة العراقي في دفع الأجور بالمؤسسات الصحية.

وقالت السفارة الفلسطينية في بغداد أن السفير لدى العراق أحمد الرويضي، ثمن هذه الخطوة، مشيرا إلى أن العديد من القضايا أيضا تتم متابعتها مع دوائر عراقية مختلفة مرتبطة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أنه تم تسليم رسالة تشرح كافة متطلبات إقامة اللاجئين الفلسطينيين، وتحسين أوضاعهم القانونية، وحقوقهم إلى حين إقرار قانون الأجانب رقم 76 من مجلس النواب العراقي.

واشارت الى نقل رسالة السفير واللجنة الشعبية الفلسطينية إلى جهات مختلفة لمعالجة ما ورد فيها من توصيات، وتتم المتابعة مباشرة بين السفارة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين لاصدار قرارات في ذات الإطار بما ينعكس ايجابا على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق الشقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين