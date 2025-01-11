الاستخبارات السورية تُعلن إحباط هجوم لتنظيم الدولة في دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة لتنظيم الدولة لتنفيذ تفجير داخل مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، والقبض على المتورطين في هذه العملية.

وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن جهاز الاستخبارات العامة، من خلال الإدارة المختصة بمكافحة تنظيم الدولة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام في ريف دمشق، "نجح في إحباط الهجوم الإرهابي الذي كان يهدف إلى استهداف المقام".

وأضاف:”أسفرت العملية عن اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة لتنفيذ عمل إجرامي كبير يستهدف الشعب السوري”.

وتابع:”نؤكد أنا جهاز الاستخبارات العامة يضع كل إمكانياته للوقوف في وجه كل محاولات استهداف الشعب السوري بكافة أطيافه”.

كما أشارت وزارة الداخلية إلى أن قوات الأمن تواصل عمليات تمشيط في مختلف المحافظات السورية لملاحقة فلول النظام المخلوع وعدد من المطلوبين بتهم جرائم مختلفة.

المصدر / وكالات