تفاصيل وظيفة شاغرة بمنظمة "HI" بغزة

نشرت منظمة هاندي كاب "HI" إعلانا أشارت فيه لحاجتها لوظيفة في تخصص الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في غزة.

وبحسب اعلان المنظمة فإن الشاغر سيتولى الإشراف الفني وتنسيق جميع أنشطة الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي تحت إشراف مدير مشروع إعادة التأهيل.

وإلى جانب ذلك فإن من مسؤوليات الشاغر الوظيفي تطوير أدوات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ودعم تنفيذ أنشطة المشروع، والمساهمة في مراقبة المشروع والدروس المستفادة وإعداد التقارير.

ومن متطلبات الوظيفة:

درجة متقدمة في مجال الخبرة 3 سنوات. مهارات في تطوير التدريب وتقديم التدريب لبناء القدرات.

ونوهت المنظمة إلى أن العقد الأولي سيكون لمدة 6 أشهر، قابلة للتجديد "عند توفر الأموال"، وآخر موعد للتقديم في 20 يناير 2025.

للتقديم عبر اميل المنظمة انقر هنا مع ضرورة كتابة الاسم الكامل والمسمى الوظيفي في سطر الموضوع في طلب البريد الإلكتروني.

المصدر / فلسطين أون لاين