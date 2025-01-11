فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة: تضرر 75% من آبار المياه ونواجه صعوبة في إيصال المياه للنازحين

الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 46,537 شهيدًا

رابط التسجيل في مركز "كن عونًا" الخيري لتقديم المساعدات

الأورومتوسطي: سجونُ الاحتلال صُمِّمتْ كأدوات تعذيب بحدِّ ذاتها للأسرى الفلسطينيين

القدس بين استيطان الاحتلال وقمع أمن السُّلطة وانتهاكاتها

حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس ترتفع لـ 11 شخصًا

رابط البحث عن أسماء شهداء قطاع غزة في الحرب

الرِّياضي أبو شدق.. في ملعب اليرموك بين النُّزوح والطُّموح

كتائبُ القسَّام تردُّ على رسالةِ زوجة أسير "إسرائيلي" في غزَّة.. ما الذي طلبتْه؟ (شاهد)

هأرتس تكشف عن خسارة الحرب وفقا لتقديرات "بنك إسرائيل"

بلدية غزة: تضرر 75% من آبار المياه ونواجه صعوبة في إيصال المياه للنازحين

11 يناير 2025 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
...
بلدية غزة: تضرر 75% من آبار المياه بسبب الحرب

أكدت بلدية غزة، تضرر نحو 75% من آبار المياه في محافظة غزة، بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت البلدية في بيان لها، اليوم السبت، أن أكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه أيضا تضررت.

وأفادت البلدية بأنها تواجه صعوبة بالغة في إيصال المياه للنازحين بسبب تدمير الاحتلال شبكات المياه والصرف الصحي.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي كامل حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، عوضا عن دمار هائل في البنى التحتية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#بلدية غزة #الحرب على غزة #تضرر آبار المياه #آباره مياه غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة