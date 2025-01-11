بلدية غزة: تضرر 75% من آبار المياه ونواجه صعوبة في إيصال المياه للنازحين

أكدت بلدية غزة، تضرر نحو 75% من آبار المياه في محافظة غزة، بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت البلدية في بيان لها، اليوم السبت، أن أكثر من 100 ألف متر طولي من شبكات المياه أيضا تضررت.

وأفادت البلدية بأنها تواجه صعوبة بالغة في إيصال المياه للنازحين بسبب تدمير الاحتلال شبكات المياه والصرف الصحي.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي كامل حرب الإبادة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، عوضا عن دمار هائل في البنى التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين