الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 46,537 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 463 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و 193 إصابة خلال الـ (48 ساعة الماضية)".

وأشارت إلى أنه تم إضافة عدد 499 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 46,537 شهيدًا و 109,571 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين