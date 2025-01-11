رابط التسجيل في مركز "كن عونًا" الخيري لتقديم المساعدات

ينشر "فلسطين أون لاين" رابطا لتسجيل المواطنين في مركز "كن عونا" لتقديم المساعدات للأهالي في قطاع غزة.

وتنشط العديد من المؤسسات المحلية والدولية في تقديم المساعدات للأهالي الغذائية والمادية وذلك عبر التسجيل في روابط خاصة.

وقال مركز "كن عوناً" الخيري - فلسطين غزة، إن الرابط مخصص لتسجيل الأفراد والعائلات الراغبين في الاستفادة من خدماته.

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ويهدف المركز إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأسر المحتاجة والمتضررة من الظروف الصعبة، بما في ذلك:

1. توزيع المواد الغذائية الأساسية.

2. رعاية الأيتام وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

3. توفير مستلزمات الأطفال مثل الحفاضات والحليب.

4. تنفيذ مشاريع إغاثية لتحسين جودة الحياة.

لتعبئة والتقديم في رابط المركز انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين