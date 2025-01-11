حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس ترتفع لـ 11 شخصًا

ارتفعت حصيلة قتلى الحرائق المستمرة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية إلى 11 شخصًا، وسط محاولات السيطرة على الحريق.

وأفاد مسؤولو الصحة في المدينة، اليوم السبت، بأن حصيلة الوفيات في المدينة ارتفعت إلى 11 شخصا.

ومساء الثلاثاء، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

انتشار الحرائق

ولاحقا أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى وأن الرياح القوية تساعد على ذلك وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

وكان أشدها حريقا بمنطقة باسيفيك باليساديس امتد على مساحة حوالي 3 آلاف هكتار (30 كم متربعا)، ووصف بأنه الأشد فتكا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس بحسب سلطات ولاية كاليفورنيا.

المصدر / وكالات