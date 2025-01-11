كتائبُ القسَّام تردُّ على رسالةِ زوجة أسير "إسرائيلي" في غزَّة.. ما الذي طلبتْه؟ (شاهد)

بثَّت كتائب الشَّهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو يحمل عنوان "قريبًا.. الوقت ينفد".

وأظهر مقطع فيديو الذي نُشر بثلاث لغات العربية والإنجليزية والعربية، جزءًا من مناشدة زوجة الأسير "الإسرائيلي" دفيد كونيو وهي تتوجَّه برسالة باللغة العربية للقسّام لنشر فيديو لزوجها من الأسر في غزة للاطمئنان عليه.

وأمس الجمعة، نشرت زوجة الأسير كونيو رسالةً باللغة العربية تناشد كتائب القسّام بنشر فيديو لزوجها الأسير في غزة.

ويُذكر أنّه لم يسبق للأسير كونيو أن ظهر في أي مقطع فيديو سابق، الأمر الذي يُثير تساؤلًا إن كان ضمن الأسرى الأحياء أو الذين قُتلوا جرّاء تواصل قصف الاحتلال لأماكن أسراه.

يأتي هذا الفيديو بعد تصريحات لمصدر قيادي في كتائب القسّام، أمس الجمعة، أعلن خلالها أنّ معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان الصهيوني المتواصل.

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، "حذرنا مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان". وأضاف، أنّ "نتنياهو وجيشه يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة".

وحمَّل المصدر القيادي من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مقتل أسيرة "إسرائيلية" في هجوم الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، عبر منصة تلغرام: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة، فيما لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وأضاف: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، وهم الذين يُصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".

وتابع أبو عبيدة: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".

المصدر / فلسطين أون لاين