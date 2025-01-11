هأرتس تكشف عن خسارة الحرب وفقا لتقديرات "بنك إسرائيل"

كشفت صحيفة هأرتس العبرية، عن خسار الحرب التي لحقت بدولة الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفق تقديرات "بنك إسرائيل"، فإن تكلفة الحرب (حتى الآن) تبلغ حوالي 250 مليار شيكل، وتشمل التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة، والخسائر في الإيرادات.

وقالت الصحيفة إن الخسائر المادية "ليس كل شيء"، إذ أن هناك تكلفة ثقيلة إضافية للإخفاق: الحاجة إلى زيادة كبيرة في "ميزانية الدفاع" خلال العقد المقبل.

وبمزيد من الضرائب، دخل أقل متاح للإنفاق، وفواتير أعلى للغذاء والمياه والكهرباء، مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة الحرب والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وفقا لصحف اقتصادية متخصصة.

وبدعم أمريكي كامل تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي لليوم 463 حربها على قطاع غزة، مخلفة أكثر 46,006 شهداء و109,378 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين