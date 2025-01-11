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لازاريني يكشف عن نقل آلاف الملفات الأرشيفية من غزة والضفة لمكان آمن

11 يناير 2025 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه تم حفظ سجلات عائلات لاجئي فلسطين وأرشفتها على مدار الـ75 عاما الماضية.

وأشار لازاريني في بيان نشرته الأونروا على منصة "إكس"، اليوم السبت، إلى أنه بفضل فرق الأونروا، تم نقل آلاف الملفات الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى مكان آمن وتحويلها إلى ملفات رقمية.

وأكد لازاريني أن الحفاظ على هذه الملفات أمر جوهري لحماية حقوق لاجئي فلسطين بموجب القانون الدولي.

كما وأكد أن الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

وشدد على أن الوقت حان لحل دبلوماسي سلمي ينهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك معالجة محنة لاجئي فلسطين بشكل نهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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