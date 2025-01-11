حماس: تزايد محاولات السُّلطة في الضَّفَّة لاغتيال المقاومين مؤشرٌ خطير

حماس: تزايد محاولات السلطة في الضفة لاغتيال المقاومين مؤشر خطير

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، أن تزايد محاولات السلطة اغتيال المقاومين في الضفة الغربية مؤشر خطير إلى نواياها التي تتقاطع مع أهداف الاحتلال.

وقال شديد، إن "ما شهدته محافظة طولكرم من إطلاق أجهزة السلطة الرصاص على مركبة مقاومين بشكل مباشر في محاولة لقتلهم للمرة الثانية خلال أيام، يؤكد أن تعليمات صدرت من مسؤولين في السلطة بتصفية المقاومين في الضفة وقتلهم".

وأوضح، أن قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية، باتت تستسهل إراقة دم الفلسطينيين كما يحدث في مخيم جنين منذ 38 يوماً قتلت خلالها تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال.



وشدد على أن ما ترتكبه أجهزة السلطة جريمة وطنية وأخلاقية، وانتهاك لحرمة الدم الفلسطيني، وهو ما يستدعي تحركاً وطنياً واسعاً يضع حدا لما يجري في الضفة الغربية من قتل وتهجير وتخريب على أيدي أجهزة السلطة.



وأوضح شديد أن الصمت على تلك الانتهاكات، سيتيح المجال أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته بضم الضفة ونهب الأراضي وتمرير مخططاته الخبيثة بحق القضية الفلسطينية.



المصدر / فلسطين أون لاين