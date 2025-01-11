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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 11 يناير

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 11 يناير

11 يناير 2025 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 11 يناير

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 11 يناير 2025، انخفاضاً في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائم جزئياً مع وجود فرصة لسقوط زخات من المطر نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو شديد البرودة مع وجود فرصة أخرى لسقوط الأمطار غزيرة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار بنسبة 40٪.

- درجات الحرارة: متوقع أن تكون 13°.

- الأجواء نهاراً: غائمة جزئياً وماطرة.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: نشطة على فترات وتتراوح سرعتها نحو 14 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 77٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الأرصاد الجوية #الحالة الجوية

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