مستوطنون يعتدون على المُزارعين في الأغوار الشَّماليَّة

نفذ مستوطنون سلسلة اعتداءات في منطقة الأغوار شمالي الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة مزارعين وقطع أشجار زيتون وإقامة بؤرة استيطانية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، إن "مستوطنين بحماية الاحتلال، هاجموا المزارعين في سهل أم لقبا، بالأغوار الشمالية، أثناء حراثة أراضيهم، وطردوهم منها".

وأشار بشارات إلى أن جيش الاحتلال أبلغ المزارعين أن المنطقة عسكرية مغلقة.

وأوضح أن "مستوطنين قاموا بإنشاء بؤرة استيطانية على أراضي (منطقة) الفارسية خلة خضر، بالأغوار الشمالية" و"أقاموا خيمة على التلة الواقعة إلى الشرق من تجمع (سكاني) الفارسية خلة خضر".

وتعد إقامة خيمة أو بيت متنقل (كرفان) وسيلة ينتهجها المستوطنون بمناطق متفرقة بالضفة، كخطوة أولى لإقامة بؤرة استيطانية مكانها، ثم توسعتها شيئا فشيئًا، على حساب أراضي الأهالي المجاورة.

كما أشار بشارات، إلى أن "مجموعة مستوطنين حطّموا أشجار زيتون في قرية بردلا بالأغوار، تعود للمزارع سلطان راشد صوافطة".

يذكر، في السياق، أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أفادت، مطلع الأسبوع الماضي، بأن المستوطنين نفذوا 2971 انتهاكًا بالضفة الغربية خلال 2024، أدت لاستشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة.

المصدر / وكالات