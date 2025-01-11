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"تحت الرَّقابة".. تسريباتٌ عبريَّة حول حدثٍ أمني "صعب" أوقعَ جنودًا قتلى وجرحى في معارك غزَّة

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"تحت الرَّقابة".. تسريباتٌ عبريَّة حول حدثٍ أمني "صعب" أوقعَ جنودًا قتلى وجرحى في معارك غزَّة

11 يناير 2025 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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"تحت الرَّقابة".. تسريباتٌ عبريَّة حول حدثٍ أمني "صعب" أوقعَ جنودًا قتلى وجرحى في معارك غزَّة

كشفت مصادر عبرية، صباح اليوم السبت، عن حدثٍ أمني "صعب" تعرَّض له جنود الاحتلال في معارك قطاع غزة.

وقال موقع  حدشوت للو تسنزورا، إنّ حدثًا أمنيًا صعبًا تعرّض له جنود الاحتلال في معارك غزة، أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجنود.

وأشار الموقع العبري، وفقًا للأنباء الأولية، إلى أنّ طائرات الإنقاذ تمكنت من إجلاء 8 جنود اليوم من القتال في القطاع، فيما لا يزال الحدث تحت الرقابة.

وأمس الجمعة، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنّ 10 جنود قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في بيت حانون شمالي قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

ويأتي ذلك وسط استمرار عمليات النسف الإسرائيلية لمبان سكنية في جباليا وبيت لاهيا وبلدة بيت حانون أقصى شمالي القطاع المحاصر الذي يتعرض لإبادة منذ أكثر من 15 شهرا.

والإثنين الماضي، اعترف الاحتلال بمقتل عسكريين أحدهما ضابط برتبة نقيب، وإصابة اثنين آخرين بجروح "خطيرة" في معركة شمالي غزة.

وقُتل ما يزيد على 40 ضابطًا وجنديًا وأصيب العشرات، منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي الأخير لشمالي القطاع الفلسطيني في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وفق "يديعوت أحرونوت".

وترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى "الجيش الإسرائيلي" إلى أكثر من 831 ضابطًا وجنديًا منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 392 عسكريا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وبلغت حصيلة المصابين أكثر من 5578 ضابطا وجنديا، ضمنهم 2529 عسكريا منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق آخر معطيات "الجيش الإسرائيلي" المنشورة على موقعه الرسمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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