الدِّفاع المدنيّ: توقُّف مركبات الإطفاء بغزَّة لعدم توفر قطع لإصلاحها

قال الدفاع المدني في غزة، إنّ عددًا من مركبات الإطفاء والإنقاذ في كل من محافظات غزة والوسطى وخان يونس توقفت عن العمل؛ لعدم توفر قطع وأجهزة الصيانة اللازمة لإعادة إصلاحها وتشغيلها.

وأوضح الدفاع المدني في تصريح صحافي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه المستمر دمر معظم المعدات والأجهزة وقطع الإصلاح التي كانت متوفرة في السوق المحلي وكانت تلبي متطلبات صيانة مركباتنا بالحد الأدني، كما دمر المخزون الخاص للدفاع المدني من هذه المعدات.

وطالب كافة الجهات الإنسانية الدولية والإقليمية والعربية بإدخال هذه المعدات وقطع الصيانة إلى قطاع غزة بشكل عاجل قبل أن تتعطل مركبات إطفاء وإنقاذ أخرى، الأمر الذي سيكرس الأزمة القائمة منذ شهور، وسيحد بشكل كبير من قدرة طواقمنا في الاستجابة لنداءات المواطنين.

وأشار إلى أنّ ذلك يأتي مع استمرار توقف أكثر من نصف مركبات الدفاع المدني في محافظات قطاع غزة عن العمل لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

المصدر / فلسطين أون لاين