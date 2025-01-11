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الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضَّفَّة الغربيَّة

11 يناير 2025 . الساعة 07:52 بتوقيت القدس
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الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها مواجهات.

في الخليل، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" وسط مخيم العروب شمال الخليل، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب في قدمه بالرصاص الحي.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شمال شرق المدينة، حيث تمكن مقاومون من استهدفاها بعبوة متفجرة على مفرق عقبة تياسير.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال، تمركزت عند المدرسة المختلطة، وحارة عبد الرازق، وحارة روما في تياسير.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس غرب سلفيت، وشنت عمليات دهم لمنازل الأهالي وتكسير محتوياتها وترهيب الأطفال والنساء.

وانتشرت قوة كبيرة من جنود الاحتلال وسط البلدة، واعتقلت أحد الشبان.

وفي رام الله، اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال شاباً من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وفي نابلس، قالت مصادر إن قوات الاحتلال تحتجز عددا من الفلسطينيين بمنزل الشهيد القسامي جعفر دبابسة في طلوزة شمال المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي المدينة، وتمركزت في محيط المجلس القروي والملعب.

كما اقتحمت قوات أخرى بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وتمركزت في منطقتي البوابة والجامع الكبير، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المدمع صوب منازل ومحلات تجارية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / وكالات
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