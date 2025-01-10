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اليمن.. عشرات آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرات نصرةً لغزة

10 يناير 2025 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

ذكرت وسائل إعلام يمنية بأن مدن ومديريات في ساحات مركزيّة وفرعيّة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب شهدت أكثر من 130 مسيرة، صباح اليوم الجمعة، نصرةً لقطاع غزة ودعماً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واليمنية، ولافتات تشدد على ثبات موقف اليمنيين المساند لغزة، وتندد بالإبادة الإسرائيلية المستمرة.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالعدوان "الصهيوني الأمريكي" على اليمن وغزة وشعوب المنطقة.

وحدّدت "لجنة نصرة الأقصى" 35 ساحةً للخروج المليوني في مسيرات اليوم، إضافةً إلى 86 ساحةً أخرى في محافظة ريمة.

ويأتي الخروج الشعبي المليوني أسبوعياً في اليمن الداعم لغزة على الرغم من العدوان الأميركي - البريطاني - الإسرائيلي على البلاد، في ظلّ مواصلة القوات المسلحة اليمنية عملياتها في البحر وضدّ الاحتلال الإسرائيلي.

وأمس الخميس، أكد قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أنّ موقف الشعب اليمني "مثّل خيبة أمل كبيرة للأعداء"، بحيث "باتوا ينظرون إلى أنّ الساحة اليمنية الداخلية قوية ومحصّنة، يصعب عليهم اختراقها أو التأثير فيها".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 460 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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