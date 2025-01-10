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"قنَّاص بلواء ناحال".. "هند رجب" تلاحق جندي إسرائيليّ في السُّويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب

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"قنَّاص بلواء ناحال".. "هند رجب" تلاحق جندي إسرائيليّ في السُّويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب

10 يناير 2025 . الساعة 15:22 بتوقيت القدس
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"قنَّاص بلواء ناحال".. "هند رجب" تلاحق جندي إسرائيليّ في السُّويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب
وكالات/ فلسطين أون لاين

تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، بشكوى لدى السلطات السويدية ضد عسكري إسرائيلي مقيم في أراضيها، بتهمة المشاركة في "جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة".

وأوضحت المؤسسة الحقوقيَّة، أن الجندي خدم كقناص في إحدى كتائب لواء "ناحال" وأنه تم تقديم الشكوى في أعقاب "الاستهداف المباشر والإيذاء العشوائي للمدنيين، وتدمير منازل الفلسطينيين، وأعمال العنف المنهجية في مدينة غزة".

وذكرت، أن "الجندي نشر صورًا له وهو يستخدم بندقية قناص في غزة، وتشير تقارير شهود العيان والصحفيين إلى مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال في هذه العمليات".

وأشارت المؤسسة الحقوقية، إلى تورط الجندي في هجمات على المستشفيات والمرافق الطبية، حيث شاركت الكتيبة التي يخدم فيها في غارة على مستشفى الشفاء في غزة في مارس 2024".

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

 

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#السويد #هند رجب

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