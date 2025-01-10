كتائبُ القسَّام تكشف: معظم أسرى العدوِّ في شمال قطاع غزَّة باتوا في "عداد المفقودين"

أكد مصدر قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّ معظم أسرى العدو بنطاق لواء شمال غزة باتوا في عداد المفقودين بسبب العدوان الصهيوني المتواصل.

وقال المصدر القيادي في تصريح لقناة الجزيرة، "حذرنا مرارا وتكرارا من الوصول إلى هذه النتيجة في مناطق العدوان".

وأضاف، أنّ "نتنياهو وجيشه يصرون على الهروب من هذا الملف بطريقتهم الخاصة".

وحمَّل المصدر القيادي من جديد حكومة العدو وجيشه المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير أسراهم.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مقتل أسيرة "إسرائيلية" في هجوم الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، عبر منصة تلغرام: "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو، تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة، فيما لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وأضاف: "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم، وهم الذين يُصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".

وتابع أبو عبيدة: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".

المصدر / فلسطين أون لاين