بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الجمعة، عن 5 أسرى إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت مصادر صحفية، إن 5 أسرى وصلوا إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال عبر معبر كرم أبو سالم، وهم :

1- أحمد فؤاد مطر

2- تامر إسماعيل العالول

3- حازم أسعد علوان

4- محمد عيد الشنباري

5- أحمد دياب أبو رفيع

وصباح اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال عن الطبيب محمود أبو شحادة من قطاع غزة، بعد اعتقال دام 11 شهراً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بوصول الطبيب "أو شحادة" إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة، بعد أن تم الإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين