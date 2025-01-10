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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الجمعة 10 يناير

10 يناير 2025 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 10 يناير 2025، أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً نهاراً، ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- درجات الحرارة: متوقع أن تكون 12°.

- الأجواء نهاراً: مشمسة.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 5 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 47٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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