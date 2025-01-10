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انتهاكاتٌ مُتصاعدة.. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

10 يناير 2025 . الساعة 07:23 بتوقيت القدس
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انتهاكاتٌ مُتصاعدة.. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية الغربية.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت الشاب حذيفة الناجي بعد دهم منزل عائلته.

وخلفت قوات الاحتلال خرابا واسعا في المنازل التي اقتحمتها في المخيم، بينما اقتحمت قرية كفر نعمة غربي رام الله، وبلدة سنجل شمالا حيث اعتقلت أحد الشبان.

وأحرق مستوطنون الليلة، غرفة زراعية وخطوا شعارات عنصرية في قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا أطراف قرية أبو فلاح، وأحرقوا غرفة زراعية تعود لأحد المواطنين من القرية، وخطوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، واعتقلت عدة شبان بعد دهم منازلهم، كما اقتحمت قرية الباذان شرقي المدينة، وبلدة طلوزة شمالاً تخلله دهم بناية سكنية.

في الخليل، شن مستوطنون الليلة الماضية وفجر اليوم، هجمات عدة استهدفت منازل المواطنين ومركباتهم في قرية سوسيه شرق الخليل.

وفي سلفيت، أسفرت عملية الاقتحام الواسعة التي نفذتها قوات الاحتلال في بلدة ديراستيا شمال غرب المدينة عن اعتقال أكثر من 70 مواطناً، بعد دهم منازلهم والتنكيل بهم.

المصدر / وكالات
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