بابا الفاتيكان يغضب (إسرائيل) مجدَّدًا.. الوضع الإنسانيُّ بغزَّة "مخز وخطير للغاية"

وكالات/ فلسطين أون لاين

صعّد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، انتقاداته لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخزٍ للغاية".

وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرنسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا.

وجاء في الكلمة: "لا يمكن لنا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة". كما ورد في الكلمة: "لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال قبول قصف المدنيين". وكان البابا حاضرا أثناء إلقاء الكلمة، لكنه طلب من أحد مساعديه قراءتها نيابة عنه لأنه يتعافى من نزلة برد.

وفي الـ25 من ديسمبر/كانون الأول الفائت، استدعت الخارجية الإسرائيلية سفير الفاتيكان في تل أبيب المطران أدولفو تيتو إيلانا، بعد انتقاد البابا فرنسيس للإبادة في قطاع غزة.

حيث وصف بابا الفاتيكان في رسالته في اليوم نفسه بمناسبة عيد الميلاد، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الخطير جداً"، وجدد دعوته إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وقال البابا فرنسيس: أتوجّه بفكري إلى الجماعات المسيحية "ولاسيما في غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا"، وفق الموقع الإلكتروني للفاتيكان.

وعلى إثر ذلك، استدعت الخارجية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، سفير الفاتيكان في "تل أبيب" المطران أدولفو تيتو إيلانا، بعد انتقاد البابا فرنسيس، للإبادة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "استدعى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عيدان بار تال، سفير الفاتيكان لدى إسرائيل، المطران أدولفو تيتو إيلانا، لإجراء محادثة بعد تصريحات البابا فرنسيس القاسية ضد إسرائيل".

وأضافت: "جرت المحادثة تنفيذا لتعليمات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر".

وقبلها بأيامٍ، قال البابا، البالغ من العمر 88 عاما: "أفكر في غزة بحزن شديد، وهناك الكثير من القسوة (الإسرائيلية)، والأطفال الذين يتم ضربهم بالرشاشات، والمدارس والمستشفيات التي تعرضت للقصف... يا لها من قسوة عظيمة".

تصريحات البابا التي اعتبرت أقسى إدانة لـ "تل أبيب"، جاءت بعد يوم من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة أطفال في منطقة جباليا النزلة شمالي القطاع.

وعلى إثر تلك التصريحات، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن ترتيبات تجرى لتنظيم لقاء بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وبابا الفاتيكان، على خلفية تصريحات للأخير، أزعجت "تل أبيب".

المصدر / وكالات