نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية خلال السَّاعات الماضية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس 15 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الاحتلال نفَّذ عمليات تحقيق ميداني لنحو 50 مواطناً في بلدات محافظة الخليل، أفرج عنهم لاحقاً.

وأشار إلى أنّ من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، قلقيلية، الخليل، رام الله، والقدس.

ولفت إلى أنّه رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ووفقًا لنادي الأسير، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أكثر من 12 ألفًا و100 مواطن من الضفة، بما فيها القدس دون غزة، حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.

المصدر / وكالات