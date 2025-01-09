فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية خلال السَّاعات الماضية

الجزيرة محجوبة والقنوات "الإسرائيلية" في غرفنا.. ماذا تريد السلطة وما هو مصدر قلقها؟

الصِّحَّة بغزَّة تناشد لإدخال الوقود اللازم لمستشفيات القطاع بشكل عاجل

اليونيسف: 74 طفلًا استُشهدوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من 2025

أوامر عسكريَّة جديدة لجنود الاحتلال وقيودٌ كبيرة على التَّغطية الإعلاميَّة العبرية.. ما السَّبب؟

المقاومة تواصل التَّصدِّي لقوات الاحتلال في طولكرم

خبير عسكري: عمليات المقاومة في شمال قطاع غزَّة تخدم إستراتيجية بعيدة المدى

قوات الاحتلال تُفجّر منزلين بطولكرم وقلقيلية

الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

"كيف تجرؤ على تجاوز سلطاتك مرَّةً أخرى؟".. مواجهةٌ علنيَّة بين كاتس وهاغاري

الصِّحَّة بغزَّة تناشد لإدخال الوقود اللازم لمستشفيات القطاع بشكل عاجل

09 يناير 2025 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...

قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس صالح الهمص، إنه تقرر أمس تقليص الخدمات المقدمة في المستشفى بسبب نفاد الوقود.

وأشار الهمص إلى أنّ أزمة نقص الوقود في المستشفى رحلت من الأمس إلى اليوم بعد تبرع إحدى المؤسسات بوقود يكفي ليوم واحد فقط.

ومن جهتها، حذرت إدارة مجمع ناصر الطبي من كارثة إنسانية وصحية، قد تؤدي إلى موت المرضى اختناقا في قسم العناية المركزة، وناشدت المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإدخال الوقود، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وبدوره، قال مدير مستشفى العودة، شمالي قطاع غزة، الدكتور محمد صالحة إن آليات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى، وتطلق النار بشكل عشوائي في محيطه، وتلقي قنابل في ساحته.

وأكد صالحة أن قوات الاحتلال أحرقت عددا من المنازل المجاورة للمستشفى، ونبه إلى خطورة وتفاقم الوضع داخل المستشفى، بعد حصار لأكثر من 95 يوما، ومنع سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والوقود والطعام.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إنه تم تسلم كمية محدودة جدا من الوقود لمولدات المستشفيات، وكررت الوزارة مناشدتها للمؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل، لتوفير الاحتياج الكامل من الوقود وتأمينه بشكل دوري.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#مستشفيات غزة #نقص الوقود #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة