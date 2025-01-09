الصِّحَّة بغزَّة تناشد لإدخال الوقود اللازم لمستشفيات القطاع بشكل عاجل

قال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس صالح الهمص، إنه تقرر أمس تقليص الخدمات المقدمة في المستشفى بسبب نفاد الوقود.

وأشار الهمص إلى أنّ أزمة نقص الوقود في المستشفى رحلت من الأمس إلى اليوم بعد تبرع إحدى المؤسسات بوقود يكفي ليوم واحد فقط.

ومن جهتها، حذرت إدارة مجمع ناصر الطبي من كارثة إنسانية وصحية، قد تؤدي إلى موت المرضى اختناقا في قسم العناية المركزة، وناشدت المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإدخال الوقود، لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وبدوره، قال مدير مستشفى العودة، شمالي قطاع غزة، الدكتور محمد صالحة إن آليات الجيش الإسرائيلي تحاصر المستشفى، وتطلق النار بشكل عشوائي في محيطه، وتلقي قنابل في ساحته.

وأكد صالحة أن قوات الاحتلال أحرقت عددا من المنازل المجاورة للمستشفى، ونبه إلى خطورة وتفاقم الوضع داخل المستشفى، بعد حصار لأكثر من 95 يوما، ومنع سلطات الاحتلال إدخال الأدوية والوقود والطعام.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة إنه تم تسلم كمية محدودة جدا من الوقود لمولدات المستشفيات، وكررت الوزارة مناشدتها للمؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل، لتوفير الاحتياج الكامل من الوقود وتأمينه بشكل دوري.

المصدر / وكالات