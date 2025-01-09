فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية خلال السَّاعات الماضية

الجزيرة محجوبة والقنوات "الإسرائيلية" في غرفنا.. ماذا تريد السلطة وما هو مصدر قلقها؟

الصِّحَّة بغزَّة تناشد لإدخال الوقود اللازم لمستشفيات القطاع بشكل عاجل

اليونيسف: 74 طفلًا استُشهدوا في قطاع غزة خلال الأسبوع الأول من 2025

أوامر عسكريَّة جديدة لجنود الاحتلال وقيودٌ كبيرة على التَّغطية الإعلاميَّة العبرية.. ما السَّبب؟

المقاومة تواصل التَّصدِّي لقوات الاحتلال في طولكرم

خبير عسكري: عمليات المقاومة في شمال قطاع غزَّة تخدم إستراتيجية بعيدة المدى

قوات الاحتلال تُفجّر منزلين بطولكرم وقلقيلية

الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

"كيف تجرؤ على تجاوز سلطاتك مرَّةً أخرى؟".. مواجهةٌ علنيَّة بين كاتس وهاغاري

خبير عسكري: عمليات المقاومة في شمال قطاع غزَّة تخدم إستراتيجية بعيدة المدى

09 يناير 2025 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
...
خبير عسكري: عمليات المقاومة في شمال قطاع غزَّة تخدم إستراتيجية بعيدة المدى

قال الخبير العسكري العميد المتقاعد إلياس حنا، إن عمليات المقاومة في شمال قطاع غزة، تخدم إستراتيجية بعيدة المدى قائمة على عدم الخسارة وإطالة الوقت والاستنزاف لدرجة كبيرة.

ووصف حنا عمليات المقاومة الأخيرة في منطقتي جباليا وبيت حانون بالمهمة، خاصة أنها تخوض قتالًا جغرافيًا مناطقيًا، وتعيد تدوير الذخائر "الإسرائيلية" غير المنفجرة.

ووفق الخبير العسكري، فإن الدمار الممنهج والكبير شمالي غزة "لا يمنع المقاومة من تنفيذ عملياتها ضد الآليات والقوات الإسرائيلية".

وأمس الأربعاء، أعلن الاحتلال مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين خلال معارك شمالي غزة، في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مقتل الجنود الثلاثة كان بسبب انفجار عبوات ناسفة وضعت على دبابة في بيت حانون شمالا.

وكشف تحقيق أولي، أن عبوة انفجرت في دبابة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 7 أحدهم بحالة خطرة.

وقالت المصادر، إن مروحية إجلاء عسكرية نقلت الجنود المصابين إلى مستشفى تشعاري تسيديك، واصفة الحدث بـ”الصعب”، ولم يتم الإفصاح عن الحدث الآخر بعد.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من مقتل ضابطين وجندي وإصابة عدد آخر في كمين للمقاومة ببلدة بيت حانون شمالي القطاع.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، التصدي بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، الذي يرتكب الجرائم والفظائع هناك بحق المدنيين وسط حصار خانق.

من ناحيتها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن 46  جنديا فقط قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن خسائر قوات الاحتلال أكبر بكثير.

المصدر / فلسطين أون لاين + الجزيرة
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #عمليات المقاومة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة