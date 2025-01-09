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قوات الاحتلال تُفجّر منزلين بطولكرم وقلقيلية

09 يناير 2025 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
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فجّرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزلين في محافظتي طولكرم وقلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فجّرت منزل عائلة الأسير محمود سليط "أبو هنود"، في مخيم طولكرم للاجئين؛ وهو أحد منفذي عملية بيت ليد وبلعا المزدوجة في نوفمبر 2023 الماضي.

ونوهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كانت قد فجّرت جدران ذات المنزل وأسواره في شهر أيلول/ سبتمبر 2024 الماضي.

كما قامت آليات الاحتلال بتفجير منزل المواطن عبد الهادي بدران في بلدة عزون شرق قلقيلية،  بعد إجبار العائلة على إخلائه.

 

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #هدم منازل في الضفة

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