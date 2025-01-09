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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الخميس 9 يناير

09 يناير 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
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لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 9 يناير 2025، أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً نهاراً، وتبقى البلاد تحت تأثير الرياح الشرقية الجافة التي تزيد من الإحساس بالبرودة نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك في مناطق الوديان والمناطق المنخفضة، والله تعالى أعلى وأعلم

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- درجات الحرارة: متوقع أن تكون 15°.

- الأجواء نهاراً: مشمسة أغلب الأوقات.

- الأجواء ليلاً: باردة جداً.

- الرياح: نشطة على فترات وتتراوح سرعتها نحو 19 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 45٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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