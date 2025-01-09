الاحتلال ينفِّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجراليوم الخميس، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في طولكرم، اقتحمت آليات الاحتلال مخيم نور شمس في طولكرم، حيث فجر مقاومون عبوة ناسفة بجرافة عسكرية تابعة للاحتلال.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال قرية عزبة الجراد جنوبي طولكرم، حيث اعتقلت الشاب ثائر شريم شقيق الشهيد مأمون شريم، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتشهد مدينة طولكرم ومخيماها "طولكرم ونور شمس"، اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال، تتخللها عمليات اغتيال واستهداف لمقاومين ومواطنين، وحملات اعتقالات، إلى جانب التدمير الواسع للبنية التحتية.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة راجلة بلدة عزون شرقي المدينة، ودهمت أحد المنازل في إطار حملة تفتيش واسعة النطاق.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عثمان ومحمد عبد الهادي بدران، والشاب عمرو سلامة، عقب اقتحام منازل عائلاتهم في قرية عزون، شرقي مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إنّ شابين أُصيبا بجراح متوسطة، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح خلال اقتحام منزل المواطن أسامة عمر في بلدة الزاوية؛ قبل أن يُنقلا إلى مركز الزاوية الطبي لتلقي العلاج.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد جعفر دبابسة في قرية الباذان، شمال شرقي المدينة، وعاثت فيه خرابًا وفسادًا وحطمت محتوياته.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات