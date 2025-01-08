"تعرَّضت دبَّابتان لانفجار".. الإعلام عبريّ يكشف تفاصيل مقتل 4 جنود شمال غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر عبرية، مساء يوم الأربعاء، مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين بعضهم بجروح حرجة جراء حدثين قاسيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر عبرية بتفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بدبابة إسرائيلية ما أدى إلى انقلابها ومقتل وجرح من بداخلها في شمالي قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري: تعرضت دبابتان لانفجار عبوة ناسفة شديدة التدمير في غزة، وانقلبت إحداهما على الأقل بسبب شدة الانفجار - قتل 3 جنود وأصيب 7 آخرين

وقالت المصادر، إن مروحية إجلاء عسكرية نقلت الجنود المصابين إلى مستشفى تشعاري تسيديك، واصفة الحدث بـ”الصعب”. ولم يتم الإفصاح عن الحدث الآخر بعد.

يأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من مقتل ضابطين وجندي وإصابة عدد آخر في كمين للمقاومة ببلدة بيت حانون شمالي القطاع.

ورغم مرور أكثر من 77 يومًا على عدوان الاحتلال العنيف على محافظة شمال قطاع غزة، إلا أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام، تواصل التصدي بكل الوسائل المتاحة وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها التي توقع قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال، الذي يرتكب الجرائم والفظائع هناك بحق المدنيين وسط حصار خانق.

من ناحيتها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن 40 جنديا فقط قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تؤكد المقاومة الفلسطينية أن خسائر قوات الاحتلال أكبر بكثير.