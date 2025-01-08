متى يبدأ شهر رمضان 2025م/1446هـ في فلسطين؟

غزة/ فلسطين أون لاين

يتطلع المسلمون في فلسطين إلى معرفة موعد بدء شهر رمضان المبارك لعام 2025 والموافق 1446 هجري.

وتشير الحسابات الفلكية الأولية إلى أن يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 سيكون غرة شهر رمضان.

ويتم تحري هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فبراير/شباط 2025 لتحديد الموعد الدقيق لبدء صيام شهر رمضان.

كيف يتم تحري هلال شهر رمضان لهذا العام؟

الرؤية الشرعية: ستعتمد الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال، حيث سيتم تحري الهلال بعد غروب شمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

المراصد الفلكية: ستستخدم المراصد الفلكية الحديثة في رصد الهلال، مما يضمن دقة تحديد بداية الشهر.

عدد ساعات الصيام في فلسطين

في الأيام الأولى من رمضان، من المتوقع أن تكون ساعات الصيام أقصر، حيث تُقدّر بحوالي 13 ساعة في الدول العربية مثل فلسطين، ومع تقدم الشهر، تزداد ساعات الصيام تدريجيًا لتصل إلى حوالي 14 ساعة مع نهايته.

هذا التغير في عدد ساعات الصيام يعود إلى التغير الطبيعي في طول النهار مع مرور الأيام، مما يجعل اليوم الأول من رمضان الأقصر في عدد ساعات الصيام، واليوم الأخير الأطول.

عدد ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية

التفاوت بين الدول: ستختلف عدد ساعات الصيام بين الدول الإسلامية، حيث تعتمد على الموقع الجغرافي.

التدرج الزمني: ستزداد ساعات الصيام تدريجياً خلال الشهر، حيث تكون أقصر في الأيام الأولى وأطول في الأيام الأخيرة.

ملاحظات هامة: