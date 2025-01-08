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الأونروا تعلن عن استئناف توزيع الطحين غداً بالمحافظة الوسطى

08 يناير 2025 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
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الأونروا تعلن عن استئناف توزيع الطحين غداً بالمحافظة الوسطى
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث الدولية للأمم المتحدة "الأونروا" عن بدء توزيع مساعدات غذائية عاجلة على الأسر الأكثر احتياجًا في مخيم النصيرات بمحافظة الوسطى في قطاع غزة، وذلك يوم غدٍ الخميس الموافق 9 يناير 2025.

تفاصيل التوزيع:

المساعدات: سيتم توزيع كيس طحين (25 كجم) لكل أسرة ضمن جهود لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر تضرراً من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

الفئات المستفيدة: جميع الأسر في مخيم النصيرات التي تضم 6 أفراد (جميع الأحرف من الألف إلى الياء)، والأسر المكونة من (7، 8، 9، 10، 11 فأكثر) والتي لم تستلم ضمن الخطة الطارئة.

المناطق المستفيدة: مخيمات النصيرات البريج والمغازي.

  •   المكان: مركز التموين بمخيم النصيرات.
  •   الوقت: من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساءً.

  الشروط:

  •    إحضار بطاقة الهوية الأصلية.
  •    الالتزام بالنظام.

لماذا هذا التوزيع؟

تهدف هذه المساعدات إلى دعم الأسر  في ظل استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع منذ أكثر من عام، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

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#غزة #الأونروا #مخيم النصيرات #المساعدات الإنسانية #الطحين

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