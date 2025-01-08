القسَّام تبثُّ مشاهد لالتحام مقاتليها مع العدوِّ بجباليا واستيلائها على طائرات مسيّرة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 460 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، نشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "التحام مجاهدي كتائب القسام مع قوات العدو المتوغلة في جباليا شمال القطاع والاستيلاء على عدد من الطائرات المسيرة".

وأظهرت المشاهد استهداف مقاتلي القسام دبابة كيركافاة بقذيفة "الياسين 105" وتصاعد الدخان منها بعد إصابتها بشكل مباشر.

كما ظهر مقاتلون من كتائب القسام خلال مرحلة التخطيط لتنفيذ كمين لجنود الاحتلال المتحصنين داخل أحد المنازل في جباليا.

كما أظهر فيديو القسام، مجموعة من الطائرات المسيرة التي تمكن كتائب القسام من الاستيلاء عليها، إضافة لجزء من المشاهد التي تم الحصول عليها من تصوير الطائرات خلال جمعها للمعلومات شمال غزة ظهر فيها عدد من جنود الاحتلال داخل أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية.

وأمس الثلاثاء، نشرت كتائب القسام، مشاهد من استيلاء مقاتليها على عدد من مسيرات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة جنديين في معارك شمال قطاع غزة يوم أمس.

وأعلن "الجيش"، في بيان، مقتل "النقيب إيتان يسرائيل شيكنازي (24 عاماً) من عيلي (مستوطنة وسط الضفة الغربية المحتلة)، وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 932 لواء ناحال".

وأعلن أيضاً مقتل "الرائد دفير تسيون ريفاه (28 عاماً) من القدس، وهو قائد سرية في الكتيبة 932 في لواء ناحال، سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة".

وأشار إلى "إصابة جنديين من الكتيبة 932 لواء ناحال بجروح خطيرة في الحادث"، لافتاً إلى "نقل الجنديين المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وبذلك ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال إلى 826 ضابطا وجنديا منذ بداية الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، بينهم 392 منذ بداية الاجتياح البري للقطاع في 27 أكتوبر من العام نفسه.

بينما بلغت حصيلة المصابين 5578 ضابطا وجنديا، ضمنهم 2529 منذ الاجتياح البري للقطاع، وفق آخر معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة مساء الاثنين على موقعه الرسمي.

وفق شهود عيان ومصادر محلية فالمعارك في شمال قطاع غزة، ضارية جدا لليوم الثاني عشر على التوالي.

لا تقتصر العمليات على استهداف جنود وآليات الاحتلال بل ما تزال الصواريخ تُطلق من بين الدبابات تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.