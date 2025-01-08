حماس تدعو لمواجهة تصعيد وقصف الاحتلال في الضفة الغربية

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي إلى مواجهة تصعيد وقصف الاحتلال "الإسرائيلي" وجرائمه المتكررة في الضفة الغربية.

وأكد مرداوي، أن قصف طائرات الاحتلال بشكل متكرر لبلدة طمون جنوب طوباس، يأتي في سياق الجرائم الإسرائيلية المتزايدة وحرب الإبادة ضد شعبنا، مضيفا أن ذلك يستدعي توسيع رقعة العمليات النوعية للجم الاحتلال والمستوطنين.

ونعى الشهداء الذين ارتقوا اليوم الثلاثاء، بعد قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمنزل في بلدة طمون، منوها إلى أن دماءهم ستنير طريق الحرية وستشق الدرب نحو التحرير بإذن الله.

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال يطال الأطفال والمدنيين، مشددا على أن منع الطواقم الطبية من الوصول لأماكن القصف لإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء، جريمة كبيرة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الوحشي.

وقال مرداوي إنّ "تواصل هجمات المستوطنين في الضفة الغربية يستدعي تصعيدا كبيرا في المواجهة والاشتباك، لردع الاحتلال والمستوطنين عن جرائمهم المتكررة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته".

وأشار إلى أن تغول المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة يحظى بدعم واسع من حكومة الاحتلال اليمينية ووزرائها المتطرفين، مشيدا في الوقت ذاته بالضربات النوعية لأبطال الضفة الغربية، والتي تشكّل جبهة استراتيجية في تعاظم المقاومة واتساع رقعة عملياتها الفدائية.

