فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تدعو لمواجهة تصعيد وقصف الاحتلال في الضفة الغربية

مجمَّع ناصر الطِّبِّي يُناشد المؤسَّسات الدَّولية بالتَّدخل العاجل لإدخال الوقود

لليوم الـ 460 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

الصِّحَّة بغزَّة: 51 شهيدًا و78 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصطفى البرغوثي: شعبنا يتعرَّض لخطر وجودي يتطَّلب موقفًا موحدًا

الحرب تدمِّر قطاع السَّيارات في غزَّة.. خسائر بملايين الدولارات

"لا تزال جثامينهم مُحتجزَة".. 3 شهداء في قصف طائرات الاحتلال جنوبي طوباس

مُخيَّمات غزَّة: الظَّلام يخيِّم والشُّموع تثير الرُّعب

السعدي: حملة السلطة على جنين تهدد السلم الأهلي وعليها الانتباه للتوقيت

فرق تأمين المُساعدات تواجه الموتَ لإيصال الغذاء إلى غزَّة

"مُحذِّرًا من كارثة إنسانية"

مجمَّع ناصر الطِّبِّي يُناشد المؤسَّسات الدَّولية بالتَّدخل العاجل لإدخال الوقود

08 يناير 2025 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
...

أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس توقُّف الخدمات الصحية باستثناء العناية المركزة، العمليات الطارئة، الكلية الصناعية، محطة الأكسجين، وإنارة الطوارئ.

وقال المجمع الطبي في تصريح صحفي: إن هذا القرار جاء عقب توقف كامل لمولدات المجمع، باستثناء مولد صغير يعمل لمدة 3 ساعات فقط.

وأشار إلى أن المجمع بحاجة إلى 5500 لتر سولار يومياً لضمان استمرارية الخدمة، محذِّرًا من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقاً على أسرة العناية.

وناشد المجمع المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود لتجنب كارثة إنسانية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #مجمع ناصر الطبي #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة