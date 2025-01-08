مجمَّع ناصر الطِّبِّي يُناشد المؤسَّسات الدَّولية بالتَّدخل العاجل لإدخال الوقود

أعلن مجمع ناصر الطبي في خانيونس توقُّف الخدمات الصحية باستثناء العناية المركزة، العمليات الطارئة، الكلية الصناعية، محطة الأكسجين، وإنارة الطوارئ.

وقال المجمع الطبي في تصريح صحفي: إن هذا القرار جاء عقب توقف كامل لمولدات المجمع، باستثناء مولد صغير يعمل لمدة 3 ساعات فقط.

وأشار إلى أن المجمع بحاجة إلى 5500 لتر سولار يومياً لضمان استمرارية الخدمة، محذِّرًا من كارثة إنسانية وصحية تهدد حياة المرضى بموتهم اختناقاً على أسرة العناية.

وناشد المجمع المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإدخال الوقود لتجنب كارثة إنسانية.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين