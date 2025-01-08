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"لا تزال جثامينهم مُحتجزَة".. 3 شهداء في قصف طائرات الاحتلال جنوبي طوباس

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بالفيديو "لا تزال جثامينهم مُحتجزَة".. 3 شهداء في قصف طائرات الاحتلال جنوبي طوباس

08 يناير 2025 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
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ارتقى ثلاثة شهداء، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن الشهداء هم: الشاب آدم خير الدين بشارات، بالإضافة إلى الطفلين رضا علي بشارات (8 سنوات) وحمزة عمار بشارات (10 سنوات)، جراء قصف قوات الاحتلال على بلدة طمون جنوب طوباس.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثامين الشهداء بعد استهدافهم.

 أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى مكان القصف لإنقاذ المصابين.

وأعلن صباح اليوم، عن استشهاد المجاهد عبد الرحمن محمد عيد بني عودة (24 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها يوم أمس بقصف الاحتلال في بلدة طمون.

واحتجزت قوات الاحتلال الشاب بني عودة يوم أمس مصاباً بعد استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة مجموعة من المواطنين في بلدة طمون.

ومنذ يوم أمس رفضت قوات الاحتلال الإفصاح عن هوية المصاب حتى أعلنت عن استشهاده اليوم.

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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء طوباس

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