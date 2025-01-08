مصطفى البرغوثي: شعبنا يتعرَّض لخطر وجودي يتطَّلب موقفًا موحدًا

رام الله-دير البلح/ عبد الله يونس

أكد د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن تصاعد العدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل خطرًا وجوديًا يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهته.

وقال البرغوثي في حوار مع "فلسطين أون لاين" أمس، إن "ما يجري اليوم من عدوان "إسرائيلي" على قطاع غزة وعمليات اقتحام وقتل في الضفة الغربية يعكس مخططًا واضحًا لتدمير نسيجنا الوطني وكسر إرادتنا".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة إلى توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام لمواجهة هذه التحديات المصيرية، قائلًا: "أي تأخير في تحقيق الوحدة الوطنية سيكلفنا المزيد من الدماء والمعاناة".

انتقادات لإغلاق الجزيرة

وانتقد البرغوثي بشدة قرار السلطة في رام الله إغلاق مكتب قناة الجزيرة الفضائية في الضفة، واصفًا القرار بأنه "غير مبرر وخطير".

وقال: "قناة الجزيرة كانت ولا تزال من أبرز المدافعين عن القضية الفلسطينية، وهي تسلط الضوء على معاناة شعبنا وتكشف جرائم الاحتلال للعالم. هذا الإغلاق يُضعِف الصوت الفلسطيني على الساحة الدولية ويمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد جرائمه".

ووصف إغلاق القناة بأنه "خطوة كارثية تضر بالقضية الفلسطينية ولا تصب إلا في مصلحة الاحتلال".

وأضاف: "هذا القرار ليس مجرد تضييق على وسيلة إعلامية، بل هو تضييق على شعب بأكمله يسعى إلى إيصال صوته إلى العالم. في الوقت الذي يجب أن نستثمر فيه كل الجهود الإعلامية لمواجهة الرواية الإسرائيلية المضللة، نجد أنفسنا نتخذ خطوات تعيق هذه الجهود وتُضعِف قضيتنا أمام العالم".

وحذّر البرغوثي من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، قائلًا: "إغلاق مكتب قناة الجزيرة يرسل رسالة خاطئة إلى المجتمع الدولي، ويعطي الاحتلال مساحة أكبر للاستمرار في جرائمه دون خوف من فضحها إعلاميًا".

وتابع: "هذا القرار يُضعِف الموقف الفلسطيني ويشوه صورة الحرية الإعلامية التي يجب أن تكون ركيزة أساسية في نضالنا".

ودعا البرغوثي السلطة إلى إعادة النظر في هذا القرار فورًا، مشددًا على أهمية الإعلام الحر في دعم نضال الشعب الفلسطيني.

وقال: "بدلًا من محاربة القنوات التي تنحاز لشعبنا، علينا أن نُسخّر كل الإمكانيات لدعمها وتمكينها من أداء رسالتها. المعركة الإعلامية جزء أساسي من معركتنا الوطنية، ولا يجوز أن نفرّط فيها بهذه السهولة".

استهداف مخيم جنين

كما انتقد البرغوثي بشدة الاجتياحات التي تقوم بها أجهزة أمن السلطة لمخيم جنين وما يرافقها من اشتباكات، مؤكدًا أن "هذه التصرفات تهدد السلم الأهلي ولا تخدم سوى الاحتلال".

وقال: "ما يحدث في جنين من اقتحامات واشتباكات داخلية يزيد من معاناة الأهالي، ويزرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني. في الوقت الذي نواجه فيه عدوانًا شاملًا، يجب أن تكون جهودنا موحدة وموجهة ضد الاحتلال، لا أن تتشتت في صراعات داخلية لا طائل منها".

وشدد البرغوثي على أن الشعب الفلسطيني يقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي، قائلًا: "الوحدة الوطنية ليست خيارًا، بل ضرورة وجودية. إذا لم نوحد صفوفنا ونتفق على استراتيجية وطنية شاملة، فإن الاحتلال سيستغل انقساماتنا لتحقيق أهدافه العدوانية".

وختم البرغوثي حديثه بالدعوة إلى اتخاذ خطوات جادة وفورية لإنهاء الانقسام الداخلي، مشددًا على أن "التاريخ لن يرحم من يُفرط بوحدة الشعب الفلسطيني أو يساهم في إضعاف قضيته العادلة".

المصدر / فلسطين أون لاين