"فلسطين" تصدر نسخة إلكترونيَّة رغم الدَّمار واستمرار الحرب

غزة/فلسطين أون لاين

في تحدٍ لحرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، استأنفت صحيفة "فلسطين" إصدارها اليومي، وذلك من خلال نسخة إلكترونية متاحة عبر موقعها الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة رغم الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع، واستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم خمسة من العاملين في الصحيفة.

رغم هذه الظروف الصعبة، التي شملت تدمير المقر الرئيسي للصحيفة في غزة، واغتيال عدد من الصحفيين، واعتقال آخرين، تمكن طاقم الصحيفة من مواصلة عملهم، إيمانًا منهم بأهمية إيصال صوت الشعب الفلسطيني إلى العالم.

وقال مدير عام الصحيفة، إن طاقم العمل أنجز 36 إصدارًا منذ بداية الحرب، ويواصل عمله كل يوم رغم فظاعة الحرب وتدمير المقر الرئيسي للصحيفة وفقدان معظم مواردها.

وأضاف، أن "استئناف إصدار الصحيفة هو رسالة تحدٍ للاحتلال الإسرائيلي، وبرهان على إصرار الشعب الفلسطيني على الحياة والكفاح من أجل حقوقه المشروعة".

وتابع: "نحن ندرك جيدًا المخاطر التي نواجهها، ولكننا مصممون على مواصلة عملنا لنقل الحقيقة إلى العالم، وكشف جرائم الاحتلال ضد شعبنا، رغم استهداف قوات الاحتلال المتعمد للصحفيين الفلسطينيين، بهدف إسكات صوت الحقيقة القادم من غزة".

ويمكن للجمهور متابعة النسخة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم نشرها بشكل يومي.