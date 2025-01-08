تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأربعاء 8 يناير

غزة/ فلسطين أون لاين

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، أي تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون حول المعدل السنوي العام.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً إلى غائم جزئياً نهاراً وتنشط الرياح الشرقية في بعض الفترات مما يضفي مزيداً من البرودة خاصة في ساعات المساء والصباح، وأما ليلاً وفجراً يكون الجو بارداً جداً في كافة المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

* الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

* درجات الحرارة: استقرار في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 16° درجة.

* الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

* الأجواء ليلاً: باردة جداً.

* الرياح: نشطة على فترات وتتراوح سرعتها نحو 16 كم/س.

* البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

* متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 51٪.