الخارجية القطريّة تدين ما نشرته حسابات إسرائيليَّة من "خرائط تاريخيَّة" تضم دول عربيَّة

غزة/فلسطين أون لاين

أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، إدانتها نشر حسابات "إسرائيلية" رسمية خرائط تزعم أنها تاريخية لـ "إسرائيل"، تضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

وحذرت الخارجية القطرية في بيانٍ صحفي، من أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا حقيقيًا لفرص السلام في المنطقة، داعيةً إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية نشر عبر منصة "إكس" خريطة وكتب: "هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟".

هل تعلم ان مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة؟



أول ملك حكمها لمدة 40 عاما كان الملك شاؤول (1050--1010) ق. م. ثم تلاه الملك داود الذي حكمها 40 عاما تقريبا (1010-970 ) ق.م. وعقبه الملك سليمان الذي حكم ايضا لمدة 40 عاما في الفترة (970-931) ق.م.



دام حكم الملوك الثلاثة… pic.twitter.com/xK7jjORdOK — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 6, 2025

وتزامن نشر تلك الخرائط مع تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا فيها إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضم أجزاء منها، بالإضافة إلى بناء مستوطنات في قطاع غزة، التي وصفها بيان الوزارة "بالعنصرية".

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي دعا سموتريتش خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.