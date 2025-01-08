استشهاد أسير محرِّر من بيت لحم بعد إصابته بـ "مرض السَّرطان" خلال اعتقاله

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء، استشهد الأسير المحرر إسماعيل يوسف طقاطقة (40 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد أشهر من الإفراج عنه حيث أصيب بالسرطان خلال فترة اعتقاله.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ صحافي، أنالأسير المحرر طقاطقة أصيب بالمرض خلال فترة اعتقاله، حيث تعرض للتعذيب وسياسة التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة والإهمال الطبي مما تسببت فى تدهور صحته وإصابته بالسرطان.

وطقاقطة وهو أب لأربعة أبناء وسبق أن واجه الاعتقال، لم يكن يعاني قبل اعتقاله في شهر آذار من العام الماضي من أية مشاكل صحية، وفي المدة الأخيرة من اعتقاله في سجن (عوفر)، طرأ تدهور أدى لتفاقم وضعه الصحيّ، حيث نُقل إلى مستشفى (هداسا) الإسرائيليّ، وبعدها جرى الإفراج عنه في تاريخ 29 آب/ أغسطس 2024 من مستشفى (هداسا)، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف شيقل، ونقل فورا إلى مستشفى جامعة النجاح وهناك خضع لسلسلة فحوص طبية أكدت إصابته بسرطان الدم، حيث من المفترض أن يبدأ جلسات العلاج الكيميائي.

وبلغ عدد الأسرى المرضى والمصابين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 5000 أسير، استشهد عدد منهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، ومازال البقية يعانون الأمرين نتيجة لحرمانهم من العلاج واستخدام المرض كسلاح اضافي ضد المعتقلين، وتضاعف هذا الأمر بعد الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث توقفت ادارة السجون عن نقل الأسرى المرضى والمصابين الى العيادات والمستشفيات، ومنعت عنهم الادوية، بل تعمدت قمعهم والتنكيل بهم.

وحملت مؤسسات الأسرى إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه.