''عقب استهدافهم من قبل الاحتلال".. المفوضيّة الأوروبية تدعو للسَّماح للإغاثيين بأداء عملهم في غزَّة

دعت متحدثة المفوضية الأوروبية إيفا هرنسيروفا، جميع الأطراف إلى السماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بالقيام بعملهم.

وأشارت هرنسيروفا إلى تصريحات سابقة لتوم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، بأن "الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح في غزة وصلت إلى نقطة الانهيار".

وأضافت: "ندعو جميع الأطراف إلى عدم مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية. ينبغي على العاملين في المجال الإنساني القيام بعملهم. نحث الجميع على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

والاثنين، استنكرت الأمم المتحدة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة، ودعت إلى رفض الانتهاكات بحق أطقم الوكالات العاملة في مجال المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين وسط ما ترتكبه تل أبيب من حصار وحرب إبادة منذ 15 شهرا.

ومن جهته، أدان برنامج الأغذية العالمي بشدة، "الواقعة المروعة" الأحد، "عندما أطلقت قوات إسرائيلية النار على قافلة تحمل إشاراته بوضوح، قرب حاجز وادي غزة" وسط القطاع.

المصدر / وكالات