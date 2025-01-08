الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأٍبعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتقالات.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان من مخيم عسكر الجديد وهم، "إبراهيم النقيب، محمود التك، عبد الكريم التك، نهاد عجوري، محمود عجوري، ليث عجوري، صهيب عجوري، لؤي عادل صباح، وعبد الرحمن كايد صباح".

واقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس، مدمرة محتوياتها ومخلفة دمارًا كبيرًا داخلها.

وفي بلدة سعير شمال شرق الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من أبناء البلدة، بينهم: محمد شاليش شاهين جرادات، إسلام محمد شاليش جرادات، شاهين عماد شلاش جرادات، محمد شريف جرادات، شريف محمد جرادات، أمجد محمد جرادات، هيثم أمجد جرادات، وسائد محمد جرادات، كما طالت الاعتقالات شحادة المطور، مراد شحادة المطور، إسماعيل المطور، ووسيم إسماعيل المطور.

وامتدت الحملة لتشمل أسماء أخرى، من بينهم: هاشم الفروخ، نصري الفروخ، محمد نواف شلالدة، محمد نواف ذياب شلالدة، محمد يونس كوازبة، أدهم عيسى جبارين، محمد أحمد حامد جبارين، رأفت يوسف زعل شلالدة، وجابر يوسف زعل شلالدة.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال بيتا جنوب نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وفي سبسطية شمال غرب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية وعدة أحياء في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام بين المنازل.

كما يشهد دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة، تجمعات لمجموعات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

كذلك هاجم مستوطنون قرية جينصافوط شرق قلقيلية، بحماية من جيش الاحتلال، حيث اعتدى المستوطنون على كراج عند مدخل القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات